Vetrine oscurate da LuisaViaRoma cosa sta succedendo davvero tra crisi e lavoratori

Nella giornata di oggi, i clienti si sono trovati di fronte alla vetrina oscurata e a un cartello che indicava la riapertura del negozio di via Roma. Lo storico punto vendita di LuisaViaRoma, noto retailer di moda di lusso online, risulta essere chiuso. La scena si è verificata in via Tosinghi, dove l’attuale situazione ha attirato l’attenzione dei passanti e dei clienti abituali. La chiusura ha suscitato domande sulla situazione dell’azienda e sui motivi di questa scelta.

La vetrina oscurata e un cartello con su scritto “le vendite proseguono nel negozio di via Roma”. È questa la scena che si sono trovati davanti i clienti in via Tosinghi: lo storico punto vendita di LuisaViaRoma, uno dei principali retailer di moda di lusso online, è chiuso. La chiusura è legata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Salt Bae in crisi: 5 ristoranti chiusi e milioni bruciati, cosa sta succedendo davveroNusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, non è più l’incontrastato re delle bistecche dorate che aveva conquistato il mondo con il suo gesto iconico. Riserve di carburanti: cosa sta succedendo davvero in Italia tra distributori, aeroporti e logisticaLa crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente e alle tensioni sullo stretto di Hormuz sta iniziando a produrre effetti concreti anche in...