Vermouth | Cotarella e Marsiaj lanciano l’attacco ai mercati globali

Riccardo Cotarella, noto enologo e presidente onorario degli enologi mondiali, ha annunciato il suo ritorno alla produzione di vermouth. La collaborazione è con l’imprenditore torinese Michele Marsiaj. La notizia arriva in un momento di espansione per il settore, con l’intenzione di affacciarsi sui mercati internazionali. Cotarella e Marsiaj intendono rilanciare il prodotto attraverso una strategia di investimento e distribuzione a livello globale.

Riccardo Cotarella, figura di spicco della viticoltura e presidente onorario degli enologi mondiali, annuncia il suo ritorno alla produzione del vermouth in collaborazione con l’imprenditore torinese Michele Marsiaj. L’iniziativa mira a coniugare la sapienza artigianale con le richieste dei mercati globali. L’enologo orvietano decide di riprendere un percorso iniziato anni fa, quando ha mosso i primi passi professionali studiando l’arte del vermouth sotto la guida di Luigi Del Mastro, maestro piemontese. Per Cotarella, questa operazione rappresenta il recupero di una dimensione autentica del proprio mestiere, basata su un prodotto che nasce dal vino e viene impreziosito da spezie ed erbe aromatiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vermouth: Cotarella e Marsiaj lanciano l’attacco ai mercati globali Iran: ‘non abbiamo eccedenze di greggio da offrire ai mercati globali’L’Iran ha dichiarato di non avere eccedenze di petrolio greggio da offrire ai mercati internazionali, dopo che il segretario al Tesoro statunitense... Il nuovo asse Giappone-Usa per cambiare rotta ai mercati finanziari globaliMa mentre l’opinione pubblica guarda a questi movimenti, nei mercati valutari e obbligazionari si muove qualcosa di molto più profondo, quasi... Argomenti più discussi: Il Vermouth di Torino alla riscossa. E Michele Marsiaj lo trasforma in un liquore di lusso; Amistà, il vermouth che rivoluziona il rito dell’aperitivo. Il Vermouth di Torino alla riscossa. E Michele Marsiaj lo trasforma in un liquore di lussoIl giro d’affari del Vermouth di Torino (Igp) è passato da 32,6 a 172,2 milioni di euro con una produzione triplicata dal 2019 a 6,8 milioni di bottiglie, esportate per il 65%. Dall’incontro con l’eno ... milanofinanza.it Cotarella ritorna al vermouth con lo sguardo rivolto ai mercati internazionali(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 08 APR - Un ritorno alle origini, ma con lo sguardo rivolto ai mercati internazionali e alle nuove frontiere del bere contemporaneo. Riccardo Cotarella, presidente onorario d ... msn.com Il giro d’affari del Vermouth di Torino (Igp) è passato da 32,6 a 172,2 milioni di euro con una produzione triplicata dal 2019 a 6,8 milioni di bottiglie, esportate per il 65%. Dall’incontro con l’enologo Riccardo Cotarella è nato il Vermouth di Amistà, destinato sopr - facebook.com facebook