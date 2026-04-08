Verbania al Museo del Paesaggio arrivano i laboratori di primavera per bambini
Il Museo del Paesaggio di Verbania ha annunciato l'inizio di una nuova serie di laboratori dedicati ai bambini, intitolata
Il Museo del Paesaggio di Verbania inaugura una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli con i "Laboratori di primavera". Il programma, curato da LiberArti di Laura Grassi, prevede diverse attività didattiche e creative da segnare in agenda per le prossime settimane.Il primo incontro è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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La potrete visitare dal 12 aprile al 30 giugno presso il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga - facebook.com facebook