Ventimiglia arrestato un uomo ricercato per omicidio in Francia

A Ventimiglia è stato catturato un uomo ricercato in Francia per un omicidio commesso a Mentone il 28 marzo. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine locali, che avevano avviato le ricerche dopo l'evento. La persona ora si trova in custodia, in attesa di eventuali procedure giudiziarie. La notizia è stata confermata dalle autorità italiane coinvolte nelle indagini.

(Adnkronos) – È stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l'uomo ricercato per l'omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. L'uomo è stato catturato la scorsa notte dal personale della polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio controllo del territorio del commissariato di Ventimiglia, nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato un cittadino straniero aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine. Gli operatori, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno effettuato un controllo più approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle autorità di polizia francesi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Ricercato per tentato omicidio e droga: 34enne arrestato in Francia su mandato della Procura di TerniLa Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni, destinatario... Arrestato a Firenze 45enne russo, ricercato in Francia per il sequestro di un banchiereFirenze, 15 gennaio 2026 – Era ricercato dall'autorità giudiziaria francese per aver preso parte, insieme ad altri complici, al sequestro di Olimpo... Temi più discussi: Uccise la donna che lo ospitava, uomo ricercato per omicidio arrestato a Ventimiglia; Ventimiglia, arrestato un uomo ricercato per omicidio in Francia; Ventimiglia, arrestato presunto autore di un omicidio in Francia: fermato grazie a segnalazione internazionale. Ventimiglia, arrestato un uomo ricercato per omicidio in FranciaÈ stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l'uomo ricercato per l'omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. L'uomo è stato catturato la scorsa notte dal personale del ... adnkronos.com Ventimiglia, rapina violenta in stazione: giovane arrestato dalla Polizia FerroviariaCondotto negli uffici di polizia, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore dell’aggressione. Nei suoi confronti è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. La successiva ... riviera24.it Enzo Ventimiglia, l'incidente mortale per colpa di un cane randagio: nel mirino Asl, Comune e Anas - facebook.com facebook Ore 12:13 03/04/2026 #autostradaA10 GENOVA-SAVONA Ventimiglia CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A10/A7 e Genova Pegli Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pegli Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ove x.com