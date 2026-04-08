Venezia e l’arte della guerra | Marzo Magno svela i segreti del mare

Il prossimo 9 aprile a Belluno si terrà un evento culturale dedicato all’arte della guerra e alla storia marittima, con la partecipazione dello scrittore e divulgatore Alessandro Marzo Magno. L’appuntamento si svolgerà alle 18:00 presso il ristorante La Taverna, in via Cipro, ed è promosso dall’Associazione Liberal Belluno. L’incontro si concentrerà sulla presentazione di un progetto intitolato

Alessandro Marzo Magno sarà il protagonista di un evento culturale organizzato dall’Associazione Liberal Belluno, che si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18:00 presso il ristorante La Taverna in via Cipro, 7 a Belluno. L’incontro porterà all’attenzione del pubblico l’eredità marittima della Serenissima attraverso una conferenza intitolata Venezia Regina dell’Adriatico. L’iniziativa nasce dalla volontà della presidente Rosalba Schenal di promuovere la divulgazione storica e culturale nel territorio bellunese. L’evento mira a esplorare l’epoca in cui Venezia esercitava un controllo predominante sulle rotte del Mediterraneo, trasformandosi in una potenza egemone grazie a una flotta di dimensioni straordinarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia e l’arte della guerra: Marzo Magno svela i segreti del mare IA svela i segreti dell’Annunciazione di Gentileschi: analisi inedita del capolavoro genovese tra arte e tecnologia.Genova è stata il palcoscenico di un’insolita e affascinante operazione che ha unito arte, tecnologia e un pizzico di intuizione. L’isola di Palmarola, tra mare cristallino e storia antica, svela i suoi segreti al mondo.L’isola di Palmarola, un’isoletta del Mar Tirreno a poche miglia dalle coste dell’Italia centrale, ha catturato l’attenzione internazionale dopo...