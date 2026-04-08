Venerdì 10 aprile nuovo sciopero dei trasporti

Venerdì 10 aprile è previsto uno sciopero di quattro ore nel settore dei trasporti pubblici locali, proclamato dai sindacati Usb Lavoro Privato e Adl Cobas. La protesta coinvolge i servizi di trasporto di diverse città e zone, con l’obiettivo di manifestare contro alcune condizioni di lavoro. La manifestazione interesserà le fasce orarie indicate, con possibili ripercussioni sulle corse e sulla mobilità degli utenti.

I sindacati Usb Lavoro privato e Adl Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 10 aprile, della durata di 4 ore. Per quanto riguarda i servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione Lago Trasimeno, Minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Sciopero 10 aprile, a rischio trasporti aerei e bus. Le città più coinvolteVenerdì 10 aprile 2026 si preannuncia una giornata complessa per chi deve spostarsi in Italia. Sciopero dei mezzi a Milano, venerdì nero per i trasporti: a rischio metro, bus e tram. Gli orariDalle metropolitane ai tram, ecco le due fasce orarie in cui il servizio Atm rischia lo stop totale a causa della protesta contro i "turni... Scioperi marzo 2026: date, orari, settori coinvolti e calendario completo Temi più discussi: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma ad aprile: le date; Scioperi d’aprile: dal comparto aereo ai trasporti locali, le nuove date; Scioperi di aprile, 14 stop in un mese: si parte venerdì 10. Dai trasporti agli aerei, il calendario; In nero veritas. Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapereNel corso della giornata di venerdì sono previsti disagi per chi deve volare: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori degli scali nazionali e in ... tg24.sky.it Sciopero dei voli il 10 aprile, Enac: Garantite le prestazioni indispensabiliVenerdì 10 aprile potrebbe diventare una giornata difficile per chi ha in programma di viaggiare in aereo, a causa del previsto sciopero ... iltempo.it Venerdì 10 aprile al Rotary giornalisti ed editori discutono credibilità, fiducia e futuro dei media territoriali nell’ecosistema digitale, tra emergenze locali e trasformazioni del panorama informativo contemporaneo. Tra i presenti anche il direttore di LaC News24 - facebook.com facebook Cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Hormuz transitabile da venerdì trattative dirette. Due settimane per un accordo. x.com