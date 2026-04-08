Veleno per topi e 37 coltellate | nuovo processo a Impagnatiello

La Corte di Cassazione ha deciso che il processo d’appello per Alessandro Impagnatiello riprenderà, con l’obiettivo di chiarire la qualificazione legale dell’omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello era stato condannato per aver usato veleno per topi e aver inferto 37 coltellate. La decisione arriva dopo che erano stati sollevati dubbi riguardo alla corretta classificazione del reato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che Alessandro Impagnatiello dovrà affrontare un nuovo processo d’appello per definire la natura giuridica dell’omicidio di Giulia Tramontano. Il provvedimento, emesso dalla prima sezione della Suprema Corte, riguarda specificamente il riconoscimento della premeditazione. L’intervento dei giudici di legittimità nasce dall’accoglimento totale del ricorso presentato dalla Procura generale di Milano. L’obiettivo è riesaminare se l’uccisione della donna, avvenuta a Senago il 27 maggio 2023, sia stata pianificata preventivamente. Contemporaneamente, i magistrati hanno respinto le istanze depositate dai legali dell’imputato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veleno per topi e 37 coltellate: nuovo processo a Impagnatiello Incinta uccisa, nuovo processo di appello per ImpagnatielloAGI - La prima sezione della Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello per Alessandro Impagnatiello. Impagnatiello, Cassazione su femminicidio Tramontano: “Nuovo processo, riconoscere premeditazione”Si riapre uno dei capitoli più dolorosi della cronaca italiana recente: il caso del femminicidio di Giulia Tramontano torna al centro della scena... Omicidio Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello. Cassazione: «Riconoscere la premeditazione» Temi più discussi: Dall'avvelenamento di Savona alla ricina nel caso di Pietracatella: sintomi, tempi e rischi dei veleni; Savona, prova a uccidere la suocera con il veleno per topi nel cibo: arrestata 46enne, ecco come è stata scoperta; Tenta di uccidere la suocera mischiandole nel cibo del veleno per topi; Cane morto per avvelenamento. Il parco dei Ponti resta aperto. Veleno per topi: nuovo appuntamento con Massa inScenaA Massa Marittima, in provincia di Grosseto, per Massa InScena, lo spettacolo Veleno per topi. Ecco quando ... grossetonotizie.com Alessandro Impagnatiello, appello bis per riconoscere la premeditazione: il veleno per topi e le coltellate per uccidere Giulia TramontanoAppello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di ... msn.com A Campobasso indagini su pasti natalizi: veleno ingerito rapidamente #Italia - facebook.com facebook Madre e figlia morte tra mesi fa a Campobasso, trovare tracce di veleno nel sangue di Antonella e Sara x.com