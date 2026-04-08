Vecchi sulla vittoria della sua U23 | Più punti possibili per allungare la stagione con i playoff

Stefano Vecchi ha commentato con entusiasmo la vittoria dell’Inter U23 per 2-1 contro il Trento. L’allenatore ha sottolineato l’obiettivo di accumulare più punti possibili per prolungare la stagione attraverso i playoff. La squadra ha ottenuto un risultato importante, che potrebbe influire sulla classifica finale e sulla qualificazione alle fasi successive del campionato. Vecchi ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Stefano Vecchi esprime tutta la sua soddisfazione dopo il prezioso 2-1 ottenuto dall’ Inter U23 contro il Trento. Il tecnico ha lodato l’atteggiamento dei suoi, capaci di imporsi su un avversario di spessore: “ Abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, nei piani alti della classifica meritatamente. Il fatto di averli limitati bene nel primo tempo, con un po’ di sofferenza nel secondo, è il grande merito della nostra gara “. Nonostante le assenze, la squadra ha mostrato una maturità crescente, fondamentale per navigare nelle insidie della Serie C. “ Dobbiamo raccogliere più punti possibili, siamo tra le squadre che stanno puntando... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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