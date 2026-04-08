Nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026, la provincia di Chieti si trova in difficoltà a causa di una serie di eventi naturali che hanno provocato danni alla rete stradale. Una frana si è verificata nel comune di Petacciato, causando l’interruzione di alcune vie principali. Inoltre, diverse arterie stradali sono state colpite da crolli e cedimenti, rendendo difficile la circolazione e creando disagi per la popolazione e le attività economiche locali.

La frana di Petacciato e il collasso di diverse arterie stradali nel Vastese stanno paralizzando la mobilità regionale, colpendo duramente l’economia locale e i lavoratori della provincia di Chieti in questo mercoledì 8 aprile 2026. Il territorio è attualmente sotto scacco a causa di una serie di eventi calamitosi. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno aggravato l’instabilità del suolo, portando alla chiusura di un tratto dell’autostrada A14 proprio in corrispondenza della storica frana di Petacciato. Il blocco non riguarda solo le grandi arterie. Il sistema di trasporti è in crisi profonda con l’interruzione del traffico ferroviario tra Pescara e Termoli e il crollo del viadotto che collega San Salvo a Montenero di Bisaccia, rendendo quasi impossibile lo spostamento di merci e persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vastese isolato: tra frane e crolli l’economia va in tilt

Alto Vastese: tra frane e blackout, scuole verso il digitaleNell’Alto Vastese, nonostante il ritorno del sole in Abruzzo, persiste un’emergenza idrogeologica che minaccia infrastrutture critiche e la mobilità...

Maltempo al Centro-Sud: Abruzzo, Molise, Puglia e Marche in ginocchio tra frane, esondazioni e crolliIl maltempo che da giorni colpisce il Centro-Sud sta causando disagi senza precedenti in Abruzzo, Molise, Puglia, Marche e Basilicata.

Argomenti più discussi: Maltempo, crolla un ponte: auto dispersa nelle acque. Salvi gli 11 rimasti sotto 3 metri di neve; Comuni isolati, carenza idrica e frane: sopralluogo in elicottero del capo della protezione civile Scelli; Frana a Castiglione, persone evacuate e accolte dai parenti in paese. L'Alto Vastese quasi isolato; Frane e paesi isolati dopo il maltempo, Scelli sorvolerà l’Alto Vastese.

Molise isolato e scuole chiuse a Campobasso: la frana di Petacciato (lunga 4 km) deforma i binari e spacca l’Italia in dueEmergenza in Molise per la frana di Petacciato: A14 chiusa, treni sospesi tra Vasto e Termoli e scuole chiuse. Tempi lunghi per il ripristino. greenme.it

Il Molise esiste ma si trova isolato! La #frana di #Petacciato, tra le più estese d’Europa, si è riattivata dopo le forti piogge, causando una grave emergenza in Molise. Il movimento del terreno ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 e all’interruzione della lin - facebook.com facebook