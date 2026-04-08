Var sotto accusa anche in Spagna la rabbia del Real Madrid dopo il caso Gerard Martin
In Spagna, il VAR è nuovamente al centro delle polemiche dopo un episodio che ha coinvolto il Real Madrid. La squadra ha espresso insoddisfazione per una decisione arbitrale relativa a un episodio con il nome di Gerard Martin, suscitando discussioni sulle modalità di intervento del video assistente. La questione ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando le tensioni sul funzionamento del sistema di revisione delle decisioni arbitrali.
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27 marzo 1986, 40 anni d'età, parate svolte questa sera in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid: NOVE I miracoli del solito e intramontabile Manuel Neuer consegnano una vittoria d'oro a Kompany e al Bayern Monaco, sempre più macc - facebook.com facebook