Il Vangelo dell’8 aprile 2026 racconta il passo di Emmaus, uno dei più noti tra i testi evangelici. In questa giornata, si invita a meditare sul brano durante il mercoledì dell’Ottava di Pasqua. La riflessione sulla Parola viene proposta da don Luigi Maria Epicoco, che ha introdotto il tema per la giornata. La lettura si concentra sui dettagli narrativi e sul significato di questa scena evangelica.

Meditiamo il Vangelo di questo mercoledì dell’Ottava di Pasqua, 8 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il cammino di Emmaus ci narra l’esperienza di due discepoli smarriti, delusi e senza speranza. Nel dialogo con Gesù, che inizialmente non riconoscono, tutto cambia. Si tratta di un vero e proprio passare dalla cecità al vedere, in modo simbolico ma essenziale. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo dell’8 aprile 2026: il racconto di Emmaus è tra i più famosi per due motivi

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La Parola del Signore - Il Vangelo del giorno - 08/04/2026 x.com