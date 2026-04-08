Vance | Ingerenza Ue vergognosa

Da laverita.info 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento a Budapest, il vicepresidente degli Stati Uniti ha definito come una delle peggiori interferenze elettorali l’ingerenza dell’Unione Europea, commentando inoltre che il primo ministro ungherese si distingue per le politiche energetiche e ha buone possibilità di vittoria nelle prossime elezioni. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra Washington, Bruxelles e Budapest, mentre il governo ungherese ha reagito alle accuse.

Non è diplomazia: è campagna elettorale. A pochi giorni dal voto ungherese, JD Vance è volato a Budapest per schierarsi al fianco di Viktor Orbán e attaccare frontalmente Bruxelles, accusata di interferire nelle elezioni e di voler ricattare l’Ungheria. «Siamo qui per aiutare», ha detto ieri il vicepresidente americano. Il bersaglio principale delle parole di Vance è l’Unione europea, accusata di esercitare pressioni indebite sul processo elettorale ungherese. «Se il presidente degli Stati Uniti mi ha mandato qui, è perché riteniamo che l’ingerenza della burocrazia di Bruxelles sia stata davvero vergognosa». E ha aggiunto, con tono polemico: «L’Ungheria ha il diritto di scegliere la propria strada», quindi «non dirò al popolo ungherese come votare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Vance: «Ingerenza Ue vergognosa»

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