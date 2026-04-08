Il Tribunale di Vicenza ha deciso che l’opera “Les Meules” deve essere restituita ai proprietari, Cipriano Tessarolo e Maria Antonietta Gasparoni. Il quadro, pagato circa 1.000 euro, era stato coinvolto in una disputa legale. Recentemente, l’opera è stata salvata da un incendio che aveva rischiato di distruggerla. La decisione giudiziaria conferma il diritto dei proprietari di riottenere il quadro.

Il Tribunale di Vicenza ha ordinato la restituzione dell’opera Les Meules ai proprietari, Cipriano Tessarolo e Maria Antonietta Gasparoni. Il dipinto, attribuito a Vincent Van Gogh e datato 1888, era stato sequestrato per sospetta contraffazione. L’11 febbraio scorso, il giudice Filippo Lagrasta ha assolto tutti i coinvolti. La decisione si basa sul fatto che l’episodio non configura un reato. L’opera, che aveva rischiato la distruzione fisica, torna così in mano all’imprenditore vicentino e alla vedova del notaio Umberto Ferrigato. Il quadro era entrato in possesso dei proprietari nel 2007. L’acquisto avvenne tramite la società Lanvalley Investments Inc per la cifra di mille euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Van Gogh: salvato dal rogo il quadro pagato 1.000 euro

Il quadro sospetto di Van Gogh che stava per essere bruciato, la sentenza a Vincenza sull’opera pagata 1.000: quanti milioni può valereUn dipinto attribuito a Vincent Van Gogh, «Les Meules» (I Covoni, 1888), ha rischiato di essere fisicamente distrutto perché ritenuto un falso.

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Tronchi d’albero nell’erba di Vincent Van Gogh (1853-1890) facebook