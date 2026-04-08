Valtiberina Toscana due giornate di tavoli di lavoro per costruire nuove progettualità turistiche condivise

La Valtiberina Toscana ha organizzato due giornate di incontri dedicati alla definizione di nuovi progetti turistici condivisi. Gli eventi si sono svolti in una località della provincia di Arezzo e hanno visto coinvolti rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. Durante le sessioni sono stati affrontati temi legati allo sviluppo delle iniziative turistiche e alla collaborazione tra i diversi attori locali.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Valtiberina Toscana, due giornate di tavoli di lavoro per costruire nuove progettualità turistich e condivise. Si sono svolte il 30 e 31 marzo, presso la Sala consiliare del Comune di Sansepolcro, due giornate di tavoli di lavoro che hanno coinvolto gli operatori di tutto il territorio della Valtiberina Toscana. L’attività s i inserisce all’interno di un progetto finanziato grazie ai fondi ottenuti tramite un bando della Regione Toscana, con l’obiettivo di attivare azioni concrete finalizzate alla costruzione di prodotto turistico e alla valorizzazione dell’offerta territoriale. Il Comune di Sansepolcro è capofila del progetto, che coinvolge tutti i sette comuni della Valtiberina Toscana: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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