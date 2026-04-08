Valore Medico – La sanità che cambia

In un momento di profonde trasformazioni del Sistema sanitario nazionale, Valore Medico si concentra su figure professionali e realtà di eccellenza nel settore. La testata dedica attenzione alle pratiche gestionali più efficaci e favorisce lo scambio di idee tra i principali protagonisti del sistema sanitario. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto che rifletta le novità e le sfide attuali del settore.

In un periodo di grande trasformazione del Servizio sanitario nazionale, la testata Valore Medico punta i riflettori su professionisti ed eccellenze della sanità, promuove le gestioni virtuose, stimolando il dialogo e il confronto tra i principali attori del sistema. È il ministro della Salute Orazio Schillaci a indicare la strada scelta dal Governo per affrontare le sfide attuali: l’integrazione tra ospedali di riferimento nazionale e medicina territoriale; la valorizzazione dei professionisti sanitari; la digitalizzazione e la prevenzione. A sua volta, l’Istituto Superiore di sanità detta il passo dell’innovazione sanitaria con un impatto... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Valore Medico – La sanità che cambia Leggi anche: Sanità pubblica e incarichi di partito, Catanzaro: “Un modello che in Sicilia non cambia” 13/03 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – “Ho avuto paura di morire”. Il medico del 118 aggredito – La TV che cambiaHome > Podcast > 13/03 – Attacco con droni contro la base italiana a Erbil – “Ho avuto paura di morire”. Healthcare is about change and change management Temi più discussi: Valore Medico – La sanità che cambia; Quando l’errore medico smuove le corde emotive di un popolo; Servier, l’aderenza terapeutica come leva per innovazione e sostenibilità della sanità pubblica; Premio Giaccone 2026: un richiamo ai valori della professione tra sanità, istituzioni e cittadini CLICCA PER IL VIDEO. Valore Medico – La sanità che cambiaUn’osservatorio puntuale e aggiornato sull’innovazione in sanità, attraverso il contributo delle imprese del settore. Le anticipazioni da Exposanità e Cosmofarma Exhibition ... panorama.it Dopo Rimini/5. L’appropriatezza si fotte il medico. Si può evitare?Io credo che ai medici oggi convenga diventare autori, anche se per certe generazioni è difficile solo concepire un simile cambiamento ma sono quelle che andrebbero considerate ad esaurimento. Se il ... quotidianosanita.it Oggi è la Giornata Mondiale della Salute Da medico ritengo che la salute sia un valore essenziale, da preservare attraverso prevenzione e attenzione quotidiana. Prendersi cura di sé significa prendersi cura del proprio futuro. #GiornataMondialeDellaSalute - facebook.com facebook