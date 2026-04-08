Valmontone calcio Vinelli | Felice per l’esordio e per la fondamentale vittoria a Budoni

Il Valmontone ha ottenuto la sua prima vittoria sotto la guida di mister Pochesci, battendo 3-2 in trasferta il Budoni dopo nove partite senza successi. Vinelli ha espresso soddisfazione per l’esordio e per il risultato, considerando questa vittoria un passo importante per la squadra. La partita si è conclusa con i giallorossi che hanno conquistato tre punti fondamentali, segnando un punto di svolta nel campionato.

Valmontone (Rm) – Il Valmontone si è sbloccato. Dopo nove partite senza vittorie, i giallorossi hanno centrato un fondamentale successo per 3-2 sul campo del Budoni, il primo sotto la gestione di mister Sandro Pochesci. Tra le note liete c’è stato anche l’esordio in serie D del centrocampista. 🔗 Leggi su Romatoday.it Valmontone calcio, Pochesci: “Domenica con l’Anzio abbiamo una grande occasione”Valmontone (Rm) – Il Valmontone sta lavorando a testa bassa per uscire dal più delicato momento della stagione. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Super Santos. Subito in gol all’esordio in A «Sono felice»” Valmontone (calcio, serie D), Vinelli: Felice per l’esordio e per la fondamentale vittoria a BudoniTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Valmontone (Rm) – Il Valmontone si è sbloccato. Dopo nove partite senza vittorie, i giallorossi hanno centrato un fondamentale successo per 3-2 s ... osservatoreitalia.eu Valmontone calcio, il dg Susini: A Montespaccato sarà un match duro e importantissimoValmontone (Rm) – Non vive un bel momento la serie D del Valmontone. I ragazzi di mister Luca Tiozzo hanno incassato cinque sconfitte nelle ultime sette gare, spesso in modo rocambolesco e sfortunato ... romatoday.it