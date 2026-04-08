Valguarnera scandalo debiti | l’ex sindaco denuncia irregolarità

L'ex sindaco di Valguarnera ha presentato una comunicazione ufficiale al Collegio dei revisori e al Segretario generale del Comune, segnalando presunte irregolarità nella gestione finanziaria. Secondo quanto comunicato, ci sarebbero state diverse anomalie nei pagamenti di debiti che non risultano previsti dal bilancio comunale. La denuncia si concentra su presunte irregolarità nella gestione delle spese e dei pagamenti effettuati.

Sebo Leanza, ex primo cittadino di Valguarnera, ha inviato una comunicazione formale al Collegio dei revisori e al Segretario generale del Comune per denunciare diverse anomalie nella gestione dei pagamenti di debiti non previsti dal bilancio. L’iniziativa mira a segnalare come alcuni funzionari dell’ente stiano bypassando l’autorità del Consiglio Comunale nell’approvazione di spese significative. La questione nasce dalla reiterata emissione di determine di impegno e liquidazione che, per legge, dovrebbero essere validate esclusivamente dall’organo consiliare. Il richiamo agli organi di controllo avviene per contrastare una prassi gestionale che Leanza definisce come un danno amministrativo e contabile per l’istituzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valguarnera, scandalo debiti: l’ex sindaco denuncia irregolarità Irregolarità in un'azienda di veicoli commerciali: sanzioni e denuncia al titolareUn accesso ispettivo in un'attività commerciale è stato effettuato nella giornata di ieri, martedì 20 gennaio, dai carabinieri della stazione di... Controlli nei centri revisione tra Acireale e Catania: irregolarità e denunciaLa polizia ha rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare irregolarità nel settore della circolazione stradale.