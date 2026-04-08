Valerio Scanu | De Filippi mi promise il ritorno ad Amici non mantenne la parola Poi arrivò la diffida
Valerio Scanu ha condiviso pubblicamente la sua versione dei fatti riguardo alla fine del rapporto con Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dall’artista, la conduttrice gli avrebbe promesso un ritorno nel programma televisivo, promessa che non sarebbe stata mantenuta. Successivamente, sarebbe stato inviato un comunicato ufficiale con toni polemici, seguito da una diffida legale. I dettagli di questa vicenda sono stati raccontati dallo stesso cantante.
Valerio Scanu racconta la rottura con Maria De Filippi: la promessa di un'ospitata ad Amici mai mantenuta, il comunicato polemico e la diffida che ne seguì. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Salve amici! Qui sotto troverete il Link per leggere l'articolo dedicato a Valerio Scanu e l'uscita, il prossimo 10 aprile, di "Spunta la Luna dal Monte" brano nel quale sarò sua ospite. Potrete leggere dell'intero progetto musicale che prevede Disco e Tour e del q - facebook.com facebook