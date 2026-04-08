Valerio Scanu | De Filippi mi promise il ritorno ad Amici non mantenne la parola Poi arrivò la diffida

Valerio Scanu ha condiviso pubblicamente la sua versione dei fatti riguardo alla fine del rapporto con Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dall’artista, la conduttrice gli avrebbe promesso un ritorno nel programma televisivo, promessa che non sarebbe stata mantenuta. Successivamente, sarebbe stato inviato un comunicato ufficiale con toni polemici, seguito da una diffida legale. I dettagli di questa vicenda sono stati raccontati dallo stesso cantante.