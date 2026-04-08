Valditara rivendica tre contratti e +412 euro in busta La Flc Cgil Solo un terzo dell’inflazione siamo tra i peggiori in Europa

Il ministro dell’istruzione ha annunciato di aver firmato tre contratti collettivi e di aver ottenuto un incremento di oltre 400 euro in busta paga. La Flc Cgil ha risposto sottolineando che l’aumento rappresenta solo un terzo dell’inflazione, collocando il settore tra i peggiori in Europa. Il governo ha definito il bilancio come una svolta netta rispetto al passato, ma le organizzazioni sindacali hanno subito criticato questa posizione.

Un bilancio in "netta discontinuità" con il passato, segnato da cifre precise e nuove tutele, ma che si scontra immediatamente con la dura replica delle organizzazioni sindacali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara rivendica la svolta su stipendi e tutele: “Tre contratti in tre anni e mezzo. Aumenti medi fino a 412 euro lordi, ora welfare e sanità integrativa”Tre contratti firmati in tre anni e mezzo, aumenti medi in busta paga fino a 412 euro per i docenti e, per la prima volta, una copertura sanitaria...

Carta docente, CISL accoglie l’estensione ai precari, FLC CGIL attacca il taglio di 100 euro e chiede adeguamento all’inflazioneIl Decreto di concerto con il MEF che individua il nuovo importo della Carta Docente per l'anno scolastico 202526 è in dirittura d'arrivo.

Temi più discussi: Contratto scuola, la firma del rinnovo: 143 euro in più per i docenti e 107 euro per gli ATA; Nell’uovo di Pasqua aumento di stipendio per 13mila modenesi tra docenti e personale Ata; Scuola, aumenti in busta paga: 137 euro in più al mese. Il governo esulta: Risultato storico; Scuola, firmato il nuovo contratto: aumenti fino a 137 euro al mese per 1,3 milioni di lavoratori.

Valditara rivendica la svolta su stipendi e tutele: Tre contratti in tre anni e mezzo. Aumenti medi fino a 412 euro lordi, ora welfare e sanità integrativaIl Ministro risponde all'interrogazione della Lega: Rotto il digiuno contrattuale del decennio precedente. In arrivo copertura sanitaria gratuita per 1,2 milioni di lavoratori e nuove tutele penali p ... orizzontescuola.it

Aumenti stipendi docenti, per Valditara è un risultato storico, ma Flc Cgil tuona: Tra i più bassi d’EuropaMercoledì 8 aprile si è svolto un question time alla Camera dei Deputati con la partecipazione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha risposto a interrogazioni su temi c ... tecnicadellascuola.it

Nuovo contratto scuola: FLC CGIL firma per l'inflazione, adesso al lavoro su nuovi modelli contrattuali Leggi qui: https://www.scuolalink.it/nuovo-contratto-scuola-flc-cgil-firma-per-linflazione-adesso-al-lavoro-su-nuovi-modelli-contrattuali - facebook.com facebook