Una donna è stata arrestata mentre si trovava in via Torino, a Milano, dopo aver tentato di fare acquisti senza pagare. Quando è stata fermata dai vigilantes e dagli agenti intervenuti, ha reagito colpendo uno dei vigilanti e gli agenti stessi. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, in un’area molto frequentata per lo shopping e le attività commerciali. La persona coinvolta è stata condotta in commissariato.

Milano, 8 aprile 2026 – Era andata in via Torino a fare shopping, come migliaia di persone ogni giorno. Con un’unica, grossa, differenza: era uscita dai negozi senza pagare. Ieri, 7 aprile, agenti di polizia locale in servizio di controllo nelle vie commerciali hanno fermato B.D., nata in Marocco nel 1982. La donna era entrata nel magazzino Oviesse con un sacchetto vuoto, per poi uscirne poco dopo con il sacchetto pieno di alcuni capi di abbigliamento. Successivamente era entrata nel negozio Zara, aveva preso sei capi di abbigliamento dagli espositori ed era entrata nel camerino, dal quale era uscita esce con tutti i capi addosso tranne uno che aveva riponsto sull’espositore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va in via Torino per fare shopping ma senza pagare, poi picchia il vigilante e gli agenti: arrestata

Va per negozi e fa shopping (senza pagare): furti a raffica in centro storicoIl malvivente, si legge in una nota, è stato fermato dalle forze dell’ordine in due momenti distinti.

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