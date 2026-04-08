Usate solo l’acqua essenziale

Da alcune ore, i rubinetti sono stati chiusi a Breno e anche nella vicina Piancogno, dove rimangono sigillati. Se le piogge previste non arriveranno, potrebbero verificarsi difficoltà nell’approvvigionamento idrico anche in altri paesi della Valcamonica noti per la scarsità d’acqua durante i periodi di siccità. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali.

Rubinetti chiusi a Breno dalle scorse ore. E continuano a essere sigillati nella vicina Piancogno. Presto, se non si verificheranno piogge abbondanti, potrebbero registrarsi problemi in altri comuni della Valcamonica tradizionalmente caratterizzati da carenza idrica nei periodi di secca prolungata. Se la prima ordinanza è stata emessa a Piancogno, nelle scorse ore il Comune di Breno ha diffuso un avviso alla popolazione in cui si legge che il sindaco e il Comune chiedono di limitare l’uso dell’acqua potabile solo per uso domestico essenziale. Il motivo è che le scarse precipitazioni stanno causando l’abbassamento delle vasche di accumulo a Breno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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