Uomo sotto al trattore i vicini chiamano i soccorsi che lo salvano

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto sotto a un trattore ribaltato in strada Fagiano, a Viterbo. I vicini, preoccupati per la situazione, hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti sul posto. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava operando all’interno di un terreno privato. Le operazioni di soccorso sono durate poco e lo hanno estratto dal mezzo, portandolo in ospedale.

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo in strada Fagiano a Viterbo. Un uomo di 62 anni è rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo agricolo che stava conducendo all'interno di un terreno privato.Il forte frastuono ha richiamato l'attenzione dei vicini che hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Uomo sotto al trattore, i vicini chiamano i soccorsi e lo salvanoUn pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo in strada Fagiano a Viterbo. Temi più discussi: Uomo sotto al trattore, i vicini chiamano i soccorsi che lo salvano; Si sente male sul trattore e cadere a terra: morto falciato dalle ruote; Si ribalta con il trattore, Eolo muore a 60 anni; Romano d’Ezzelino, schiacciato dal mezzo agricolo: 41enne trovato morto dal fratello. Uomo finisce sotto un trattore, soccorso dai vicini di casaMomenti di apprensione oggi pomeriggio a Viterbo in Strada Fagiano, dove un uomo di 62 anni è finito sotto un trattore. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio quando, per cause ancora in ... civonline.it Il trattore si ribalta e lo travolge: agricoltore grave in ospedaleOristano Un agricoltore è stato travolto dal suo trattore questa mattina 6 aprile mentre lavorava il terreno in campagna. L’incidente è avvenuto nella frazione di Massama in via Ogliastra: un uomo ... lanuovasardegna.it Inutili purtroppo i soccorsi, l'uomo è stato trovato senza vita sotto la neve - facebook.com facebook