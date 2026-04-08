Uomini e Donne registrazione 8 Aprile 2026 | le anticipazioni

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla registrazione dell’ 8 Aprile 2026, mettono al centro il percorso di Ciro Solimeno. Il tronista è stato protagonista tra esterne, confronti accesi e momenti che hanno coinvolto entrambe le corteggiatrici rimaste, Elisa Leonardi e Martina Calabrò. La puntata ha mostrato sviluppi importanti nel trono classico, con reazioni forti in studio e nuovi elementi che incidono sul percorso del tronista. Beatrice Valli svela come procede con Marco Fantini Uomini e Donne, registrazione dell’8 Aprile 2026: l’esterna con Elisa Leonardi. La prima esterna mostrata in studio è stata quella tra Ciro Solimeno e Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, registrazione 4 Aprile 2026: le anticipazioniLa registrazione di Uomini e Donne del 4 Aprile 2026 porta nuovi sviluppi sia nel trono over che nel trono classico.

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Speranza di vita in Italia salita a 83,4 anni, Istat: "81,5 per gli uomini e 85,6 per le donne, record nelle Marche con 86" x.com