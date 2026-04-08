Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di sabato 4 aprile. Lungo scontro tra la dama Cinzia, il cavaliere Marco e Tina Cipollari. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 4 aprile. In questa puntata scontro tra Ciro e Elisa, visto che il tronista ha annullato la sua esterna con la ragazza per andare da Martina. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over. In studio torna Jasna, ex di Marcello, con l’intenzione di conoscere Arnaldo, ma il cavaliere decide di non farla restare. Nel frattempo, Gemma chiude la frequentazione con Antonio dopo che, spinto da Gianni Sperti, lui ammette di non essere attratto da lei dal punto di vista estetico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 4 aprile: Ciro fa arrabbiare le corteggiatrici

Anticipazioni Uomini e Donne 20 gennaio: le prime esterne di Ciro, è già lite tra le sue corteggiatriciAnticipazioni Uomini e Donne: prime esterne per Ciro Solimeno e prime liti tra le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne: Gemma attacca Arcangelo, Ciro esce con due corteggiatriciPuntata ad alta tensione tra accuse dirette, vecchi rancori e nuove esterne che fanno discutere.

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Uomini e Donne, registrazione 3 aprile: scontro tra Tina e CinziaUomini e Donne, anticipazioni registrazione di venerdì 3 aprile. Lungo scontro tra la dama Cinzia, il cavaliere Marco e Tina Cipollari. 2anews.it

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Da Milano a Roma, gli uomini del clan Senese avevano una strategia per infiltrarsi in FdI. A raccontarlo sono le carte di Hydra, l’inchiesta coordinata dal procuratore Marcello Viola coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane sul “Consorzio”, l’asse tra Cosa - facebook.com facebook