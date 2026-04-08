Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 8 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmessa in diretta streaming. La puntata, andata in onda mercoledì 8 aprile 2026, comprende segmenti dedicati sia al Trono Over che al Trono Classico. Sono disponibili video e aggiornamenti tramite la piattaforma Witty TV, che fornisce anticipazioni e news sulla trasmissione.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Cinzia e Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Simona e Stefano proseguono la loro conoscenza, ma non senza l’intromissione di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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