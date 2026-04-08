Il settore musicale si sta preparando a un possibile cambiamento, mentre Universal, uno dei principali protagonisti del mercato, affronta una fase di difficoltà. Recentemente, un'offerta da 55 miliardi di euro è stata avanzata, contribuendo a un clima di incertezza. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le grandi aziende del settore, mentre nel frattempo prosegue la disputa legata alla conquista di Warner Bros.

Mentre non è ancora alle spalle la lotta per la conquista del colosso cinematografico Warner Bros, ora anche il settore musicale si prepara a cambiare abiti. Universal Music Group (controllata per il 18% dal Gruppo Bollorè) - la casa di Taylor Swift, Bad Bunny e Drake - ieri ha ricevuto un'offerta da capogiro dal fondo Pershing Square Capital. Bill Ackman (in foto) punta alla fusione di Universal con una società costituita apposta da Pershing. Si tratta di un'offerta di circa 55 miliardi di euro, ovvero 30,4 euro per azione, con un premio del 78% rispetto alla chiusura di Borsa di venerdì. In base all'accordo, i soci di Universal riceverebbero 5,05 euro in contanti, per un totale di 9,4 miliardi di euro, e 0,77 azioni della nuova società per ogni titolo Universal in loro possesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Universal sotto scalata. L'offerta è di 55 miliardi

Pershing Square mette sul piatto 9,4 miliardi di dollari per Universal MusicIl fondo speculativo americano Pershing Square ha messo sul piatto 9,4 miliardi di dollari per acquistare Universal Music Group tramite fusione.

Svolta per Universal Music: Ackman punta 63 miliardi per il USABill Ackman, tramite il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha lanciato un’offerta per rilevare Universal Music Group valutando la società...