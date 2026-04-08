Unieuro naufragio a Verona | la Tezenis travolge una Forlì senza anima

A Verona si è disputata una partita tra la squadra di casa e Forlì, con la Tezenis che ha dominato sul campo. La formazione ospite si è mostrata meno incisiva, con scarsa fluidità e poche soluzioni offensive. La Tezenis ha concluso la gara con una vittoria netta, evidenziando una superiorità fisica e tecnica rispetto agli avversari.