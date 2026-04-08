Unieuro naufragio a Verona | la Tezenis travolge una Forlì senza anima
A Verona si è disputata una partita tra la squadra di casa e Forlì, con la Tezenis che ha dominato sul campo. La formazione ospite si è mostrata meno incisiva, con scarsa fluidità e poche soluzioni offensive. La Tezenis ha concluso la gara con una vittoria netta, evidenziando una superiorità fisica e tecnica rispetto agli avversari.
Troppo forte, troppo fisica, troppo precisa questa Tezenis per un’Unieuro Forlì apparsa piccola e priva di idee. Il turno infrasettimanale si trasforma in un mercoledì da incubo per la squadra di coach Antimo Martino, travolta al Pala Agsm Aim con un inappellabile 89-56. Se è vero che l'assenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Unieuro Forlì, nessuna svolta: secondo stop di fila contro VeronaForlì, 16 novembre 2025 – Secondo stop di fila per la Pallacanestro 2.015, che cede contro Verona per 74-85. Mai in vantaggio, i biancorossi tengono testa ai veneti ma sono costretti a capitolare ... ilrestodelcarlino.it