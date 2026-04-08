Un’addetta alla vigilanza ha iniziato a salire sui bus scolastici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri. Oltre alla presenza durante i viaggi, questa figura si occupa di trasmettere nozioni di educazione civica ai studenti, sottolineando l’importanza di rispettare le regole di buona condotta. La formazione specifica degli operatori mira a favorire comportamenti corretti a bordo durante il tragitto verso la scuola.

La sicurezza in primis, certo, ma anche nozioni di educazione civica da apprendere, mentre si va a a scuola, attraverso l’ottemperanza alle regole (anche) di buona condotta illustrate da soggetti appositamente formati. L’Amministrazione potenzia il servizio di trasporto scolastico per le scuole elementari e medie del territorio comunale, e al servizio stesso, svolto dai vettori assegnatari dell’appalto, aggiunge una novità che entra in vigore questa settimana. Un’addetta della ditta affidataria del servizio — su commissione e con onere a carico del Comune, che promuove questa innovativa formula di ‘ tutoraggio ’ — viaggerà infatti a bordo dei pulmini scolastici a rotazione sulle diverse linee, garantendo una copertura periodica di tutti i percorsi attivi sul territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’addetta alla vigilanza sale sui bus scolastici

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