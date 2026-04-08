È deceduto un avvocato noto per aver dedicato molti anni alla professione legale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano il suo impegno e la sua presenza nel settore. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali, dove si è parlato di una persona che ha lasciato un segno significativo nel mondo giuridico. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità professionale.

Un bel pensiero, seppure il distacco sia di per sé comunque straziante. È venuto a mancare dopo "una vita pienamente vissuta". Così i familiari, la moglie Maria e i figli Teo e Giada, hanno voluto annunciare la scomparsa dell’avvocato Donato Lucini, classe 1943, del quale oggi alle 14.30 nella parrocchiale di San Martino a Tirano saranno celebrate le esequie. Numerosi i necrologi, a partire da quello del sindaco Stefania Stoppani, della sua amministrazione e del Gruppo Officina Tirano. A salutare con tristezza Lucini "decano degli Avvocati Sondriesi, Consigliere emerito dell’Ordine degli Avvocati" anche il Consiglio dell’Ordine di Sondrio che a nome di tutti gli Iscritti è vicino alla famiglia Lucini e in particolare al figlio, il Collega avv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Una vita pienamente vissuta". Addio all’avvocato Donato Lucini

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Avvocato, politico e al vertice del mondo della cultura: addio a Sergio Pacor, una vita per TriesteDa legale difese Franco Basaglia, da politico fu tantissime cose: assessore, vicesindaco, consigliere comunale e provinciale.