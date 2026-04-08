Una strada per ricordarla oggi sommersa dai rifiuti | il dolore per via Lucia Natoli dimenticata

Una strada dedicata a una figura ricordata nel passato si trova oggi in condizioni di abbandono, con rifiuti che la ricoprono e un aspetto di decadenza evidente. La via, situata nella zona di Giostra vicino all’isolato 13, era stata intitolata a una persona che ha lasciato un segno, ma gli anni trascorsi non hanno impedito al suo nome di essere dimenticato, e la strada ora mostra segni di trascuratezza.

A distanza di anni dall’intitolazione, “Via Lucia Natoli”, nella zona di Giostra, nei pressi dell’isolato 13, si presenta oggi in condizioni di forte degrado. A denunciarlo è Fabio Costantimo, psicoterapeuta già Garante per l'infanzia, chi ha seguito direttamente il percorso che ha portato alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Discarica abusiva a Pozzo Nuovo: Qualiano sommersa dai rifiutiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Qualiano, via Maioni sommersa dai rifiuti: periferia abbandonata e cittadini esasperatiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.