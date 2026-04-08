Una stagione o quasi in undici giorni | Juve Roma e Lazio valgono l’Europa

In soli undici giorni, tre squadre italiane hanno ottenuto risultati importanti nelle competizioni europee. La Juventus, la Roma e la Lazio sono riuscite a conquistare sei punti grazie a due vittorie consecutive contro Verona e Lecce. L’Atalanta, invece, ha deciso di affrontare il periodo con un certo entusiasmo, dimostrando un atteggiamento deciso nelle ultime partite. Questi risultati influenzano la classifica e le prospettive delle squadre nelle rispettive competizioni.

Sei punti con due vittorie a zero contro Verona e Lecce: l’Atalanta ha scelto il modo migliore per finire marzo e iniziare aprile, trovando dei successi che mancavano da oltre un mese in campionato, necessari per dare una sistemata ad una classifica che vedeva la zona Champions ed Europa allontanarsi pericolosamente, ragion per cui non erano ammessi passi falsi contro due squadre in zona retrocessione. Anche se, comunque, non sarebbero stati del tutto una novità. E invece ecco che la Dea ha fatto emergere la sua superiorità, soprattutto al via del Mare, giocando con fiducia e slancio contro una squadra inferiore e non di poco nei singoli, nel collettivo, nel gioco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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