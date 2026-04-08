Una rimonta furente illude la Valtur ma alla fine a Scafati arriva il ko dalla lunetta

Nella sfida della 35esima giornata di Serie A2, la squadra di casa ha condotto una rimonta intensa che aveva illuso i tifosi, ma nel finale è stata sconfitta dalla lunetta. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato gli avversari, nonostante la rimonta degli ospiti. La gara è terminata con il punteggio finale che ha deciso la vittoria degli ospiti, dopo un match combattuto e ricco di emozioni.

Una partita entusiasmante come nelle aspettative della vigilia nel big match del turno infrasettimanale della 35esima giornata di Serie A2. Scafati e Brindisi danno vita a una partita vibrante, dai due volti nettamente differenti tra i primi 15 minuti del match che segnano lo score di 37-16 a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Valtur Brindisi: ed ora a Scafati fuori gli artigli per una vittoria decisivaBRINDISI - È d’obbligo tirare fuori tutto l’orgoglio, il carattere ed il coraggio e la grinta indispensabili, peculiarità che finora sono mancate a... Eccellenza. Cantelli illude il Mesola, ma la Sampierana rimontamesola 1 sampierana 3 : Guidi, Valesani, Biolcati, Telloli (65’ Paganini), Ribello, Maistrello, Spanó (61’ Neffati), Marangon (80’ Crosara), Davo,...