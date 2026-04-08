Una Pasqua da tutto esaurito a San Felice Circeo | oltre 30mila accessi nel week end di festa

Durante il fine settimana di Pasqua, il litorale pontino ha registrato un afflusso di oltre 30.000 visitatori, con il clima primaverile che ha portato temperature superiori ai 20°C. La località di San Felice Circeo ha registrato il tutto esaurito, attirando numerosi turisti e residenti. La presenza massiccia di persone ha caratterizzato le giornate di festa, con un'alta affluenza negli spazi pubblici e nelle strutture ricettive della zona.

Complice il clima decisamente primaverile, con temperature che hanno superato anche i 20°C, è stato un fine settimana di Pasqua da tutto esaurito sul litorale pontino. E on ha fatto eccezione San Felice Circeo che ha chiuso il week end di festa con numeri che lasciano ben sperare per la stagione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Pasqua e Pasquetta: boom negli agriturismi. Le preferenze dei laziali per il week end di festaMa il 70% dei cittadini della regione ha comunque scelto il pranzo in casa e il 7% un picnic all’aria aperta. Leggi anche: "Lo sbarazzo" arriva anche a Borgomanero: nel week end una giornata di "fuori tutto" Temi più discussi: È una Pasqua da tutto esaurito in Riviera, nel weekend il banco di prova dell’estate; Una Pasqua con la bellezza: ecco tutte le mostre d’arte da non perdere in Italia; In Val d'Orcia una Pasqua da tutto esaurito; Iraq, tra Mossul e Erbil una Pasqua vissuta sulla croce. Pasqua nella città vecchia per tanti turisti da tutto il mondoCibo, arte e sole: la ricetta giusta per tutti coloro che hanno scelto la Puglia, premiati dal bel tempo dopo giorni difficili ... rainews.it 23 poesie di Pasqua da leggere oggi: versi per augurare amore, rinascita e speranzae poesie di Pasqua più belle e famose: versi su amore, rinascita e speranza da leggere, condividere, dedicare o regalare. libreriamo.it Una Pasqua da paura, a #Napoli, sul fronte dei trasporti a causa della sospensione dei mezzi pubblici per una lunga pausa pranzo di circa 3 ore. Il diritto dei lavoratori è sacrosanto, intendiamoci bene, ma con una "invasione di turisti" attesa e sbandierata dall' - facebook.com facebook