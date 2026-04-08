Matteo Berrettini ha vinto il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo con un punteggio di 6-0, 6-0 contro il russo Daniil Medvedev. Dopo la partita, il tennista italiano ha commentato di essere rimasto concentrato e di aver dato il massimo, definendo quella come una delle sue prestazioni migliori della carriera. La partita si è svolta senza grandi difficoltà, portando Berrettini a un risultato netto contro Medvedev.

“Di sicuro è una delle prestazioni migliori della mia carriera “, così a caldo Matteo Berrettini dopo aver travolto con un doppio 6-0 il russo Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. “Credo di aver sbagliato solo tre colpi e per di più contro un giocatore fastidioso come Daniil”, le parole del tennista romano, oggi numero 90 del ranking Atp”. Una partita non semplice da un punto di vista mentale. Perché Berrettini ha dovuto tenere alta la concentrazione, nonostante lo show di Medvedev dall’altra parte tra lamentele, racchette spaccate e un nervosismo percepibile anche a distanza. “Le mie armi hanno funzionato e dopo il primo game in cui ho annullato due palle break ho sentito che stavo giocando sempre meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una delle mie partite migliori. Sono rimasto concentrato, senza pensare a cosa accadeva di là”: Berrettini dopo il doppio 6-0 a Medvedev

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