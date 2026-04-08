Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, si terrà un concerto di solidarietà presso la Pieve di Santa Mustiola a Quarto. L’evento, intitolato “Una Canzone per Leo”, è promosso dall’Associazione Voceincanto APS e si svolgerà in una location storica della zona. L’iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su tematiche di carattere sociale.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto accoglierà “ Una Canzone per Leo”, un concerto di solidarietà promosso dall’Associazione Voceincanto APS. Voceincanto e d il suo Direttore Gianna Ghior i presentano un evento che nasce da un’urgenza reale e da un profondo senso di comunità: lo scorso 15 gennaio, un’esplosione avvenuta in località Il Matto ha distrutto l’abitazione di Leonardo e della sua famiglia Colombi, segnando profondamente la loro vita. Leonardo è membro attivo del Coro Mani Bianche Voceincanto, realtà inclusiva che da anni rappresenta uno dei cuori pulsanti dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Una Canzone per Leo”: la musica che unisce, sostiene e ricostruisce

Alessandro Gassmann: “Non andrò a Sanremo come ospite, c’è una regola. Voterò la canzone più bella, quella di Leo”Alessandro Gassmann farà il tifo per suo figlio Leo, in gara a Sanremo, ma da casa.

Dopo tutto quello che ha vissuto, Davide ha scelto di credere ancora negli esseri umani

Temi più discussi: Una Canzone per Leo: la musica che unisce, sostiene e ricostruisce; Concerto per aiutare Leo e la famiglia della casa esplosa al Matto per la fuga di gpl; Leo Gassmann invita ad andare Oltre; Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026.

Una Canzone per Leo: la musica che unisce, sostiene e ricostruisceUna Canzone per Leo non è soltanto un concerto - sottolinea il Direttore Gianna Ghiori - ma un gesto concreto: un invito a trasformare la partecipazione in aiuto, l’ascolto in vicinanza, la musica ... lanazione.it

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzoneLeo Gassmann arriva a Sanremo 2026 dopo un percorso che l’ha visto crescere lentamente e in più tappe: prima il passaggio ad X Factor, poi le sue esperienze all’Ariston tra le Nuove Proposte, e negli ... dilei.it

Sanremohistory. . #Sanremo2026 - Campioni - 24° posto - Patty Pravo - "Opera" Siamo alla canzone 24° classificata per la sezione Campioni al Festival di Sanremo 2026, ed eccoci ad una eterna Patty Pravo con "Opera". È la stessa Patty Pravo a spiegare il b - facebook.com facebook

non mi passerà mai che lei fosse cosí innamorata di lui da scrivere una canzone dove si immaginava il dolore della sua assenza a causa di una rottura per colpa di un incubo, amori cosí non ne fanno piú x.com