Una Canzone per Leo | la musica che unisce sostiene e ricostruisce

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, si terrà un concerto di solidarietà presso la Pieve di Santa Mustiola a Quarto. L’evento, intitolato “Una Canzone per Leo”, è promosso dall’Associazione Voceincanto APS e si svolgerà in una location storica della zona. L’iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su tematiche di carattere sociale.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto accoglierà “ Una Canzone per Leo”, un concerto di solidarietà promosso dall’Associazione Voceincanto APS. Voceincanto e d il suo Direttore Gianna Ghior i presentano un evento che nasce da un’urgenza reale e da un profondo senso di comunità: lo scorso 15 gennaio, un’esplosione avvenuta in località Il Matto ha distrutto l’abitazione di Leonardo e della sua famiglia Colombi, segnando profondamente la loro vita. Leonardo è membro attivo del Coro Mani Bianche Voceincanto, realtà inclusiva che da anni rappresenta uno dei cuori pulsanti dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una canzone per leo la musica che unisce sostiene e ricostruisce
© Lanazione.it - “Una Canzone per Leo”: la musica che unisce, sostiene e ricostruisce

Alessandro Gassmann: “Non andrò a Sanremo come ospite, c’è una regola. Voterò la canzone più bella, quella di Leo”Alessandro Gassmann farà il tifo per suo figlio Leo, in gara a Sanremo, ma da casa.

Dopo tutto quello che ha vissuto, Davide ha scelto di credere ancora negli esseri umani

Video Dopo tutto quello che ha vissuto, Davide ha scelto di credere ancora negli esseri umani ?

Temi più discussi: Una Canzone per Leo: la musica che unisce, sostiene e ricostruisce; Concerto per aiutare Leo e la famiglia della casa esplosa al Matto per la fuga di gpl; Leo Gassmann invita ad andare Oltre; Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026.

una canzone una canzone per leoUna Canzone per Leo: la musica che unisce, sostiene e ricostruisceUna Canzone per Leo non è soltanto un concerto - sottolinea il Direttore Gianna Ghiori - ma un gesto concreto: un invito a trasformare la partecipazione in aiuto, l’ascolto in vicinanza, la musica ... lanazione.it

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzoneLeo Gassmann arriva a Sanremo 2026 dopo un percorso che l’ha visto crescere lentamente e in più tappe: prima il passaggio ad X Factor, poi le sue esperienze all’Ariston tra le Nuove Proposte, e negli ... dilei.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.