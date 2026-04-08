Un villaggio dello sport a Santa Barbara a Viterbo arriva Let’s move Together

A Viterbo, il centro sportivo di Santa Barbara si trasformerà in un grande villaggio all'aperto nei giorni dell’11 e 12 aprile, in occasione della prima edizione di Let’s Move Together. La manifestazione prevede diverse attività sportive e sarà aperta al pubblico, che potrà partecipare e scoprire varie discipline. L'evento si svolgerà nel cuore del centro sportivo, coinvolgendo diverse associazioni sportive locali.

Viterbo si prepara a ospitare la prima edizione di Let’ s move Together, la manifestazione che l'11 e il 12 aprile trasformerà il centro sportivo di Santa Barbara in un grande villaggio dello sport all'aperto. L'evento, organizzato dall'associazione Eps Lazio con il patrocinio di Regione e Coni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Corriere dello Sport – l’indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna2026-03-25 14:42:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Alessandro Bastoni ora ha la testa solamente sull’Italia. Alla Fratta arriva il centro di Chirurgia Artroscopica e dello SportUn centro di riferimento per la chirurgia artroscopica e la chirurgia dello sport nasce all’ospedale di Santa Margherita alla Fratta di Cortona... Argomenti più discussi: Viterbo si trasforma in un villaggio sportivo a cielo aperto; Latina, grande successo di Let's move togheter, tre giorni di sport in piazza; Girasole Sport Village. A San Mariano una giornata all’insegna dello sport. Skatepark a Santa Barbara, ok dalla regione Lazio al “trasloco” degli olivi Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/skatepark-santa-barbara-ok-dalla-regione-lazio-al-trasloco-degli-olivi/ - facebook.com facebook