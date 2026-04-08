Un villaggio dello sport a Santa Barbara a Viterbo arriva Let’s move Together

A Viterbo, il centro sportivo di Santa Barbara si prepara ad ospitare l'evento Let’s move Together, che si terrà l'11 e il 12 aprile. Si tratta della prima edizione di questa manifestazione, che trasformerà l’area in un grande villaggio dedicato allo sport all’aperto. La manifestazione coinvolgerà diverse attività sportive e si svolgerà nel fine settimana, offrendo uno spazio di incontri e pratiche sportive per i partecipanti.

Viterbo si prepara a ospitare la prima edizione di Let’ s move Together, la manifestazione che l'11 e il 12 aprile trasformerà il centro sportivo di Santa Barbara in un grande villaggio dello sport all'aperto. L'evento, organizzato dall'associazione Eps Lazio con il patrocinio di Regione e Coni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Corriere dello Sport – l’indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna2026-03-25 14:42:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Alessandro Bastoni ora ha la testa solamente sull’Italia. Argomenti più discussi: Un villaggio dello sport a Santa Barbara, a Viterbo arriva Let’s move Together; Girasole Sport Village. A San Mariano una giornata all’insegna dello sport; Viterbo si trasforma in un villaggio sportivo a cielo aperto. Skatepark a Santa Barbara, ok dalla regione Lazio al “trasloco” degli olivi ⤵⤵⤵⤵ Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/skatepark-santa-barbara-ok-dalla-regione-lazio-al-trasloco-degli-olivi/ - facebook.com facebook