Un trekking guidato tra i ciliegi in fiore e le bellezze di Celleno

Domenica 12 aprile si terrà a Celleno una passeggiata guidata tra i ciliegi in fiore e le attrazioni locali. L'evento è rivolto a chi ama trascorrere del tempo all'aperto e fare escursioni a piedi. La passeggiata si svolgerà lungo percorsi accessibili e panoramici del territorio. L'iniziativa è aperta a tutti, senza limiti di età, e mira a promuovere le attività outdoor nella zona.

Domenica 12 aprile è in programma, a Celleno, una passeggiata guidata dedicata a tutti gli appassionati dei trekking e delle attività all'aria aperta. Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio, tra cui piazza Luigi Razza, il borgo fantasma e l'Acquaforte, offrendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Trekking tra i ciliegi in fioreNel cuore della Tuscia torna la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, un evento pensato per gli amanti del turismo sostenibile, del trekking... Argomenti più discussi: Un trekking guidato tra i ciliegi in fiore e le bellezze di Celleno; Trekking tra i ciliegi in fiore. Celleno, passeggiata tra i ciliegi in fiore: trekking nella natura nel borgo fantasma della TusciaPer gli amanti del trekking, delle passeggiate nella natura e dei paesaggi autentici, arriva un evento da non perdere nel cuore della Tuscia: la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, in progr ... newtuscia.it Trekking tra i ciliegi in fioreNel cuore della Tuscia torna la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, un evento pensato per gli amanti del turismo sostenibile, del trekking leggero e delle esperienze outdoor autentiche. romatoday.it A Celleno nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile si svolge la “Caccia all’Uovo Fantasma. Tra le 200 e le 400 le persone saranno impegnate nella ricerca di una o più “uova fantasma” nascoste nel centro storico e nei dintorni del Castello Orsini. Si tratta della p - facebook.com facebook