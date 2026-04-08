Un tour per i dieci anni di carriera
Il prossimo 11 giugno al Teatro Dal Verme si terrà un concerto di Giovanni Caccamo, che segna i dieci anni di attività nel settore musicale. L’evento fa parte di un nuovo tour intitolato “L’alba dentro l’imbrunire”, organizzato per celebrare questa decade di successi. La data rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il cantautore e conoscere il suo percorso artistico attraverso un’esibizione che coinvolgerà il pubblico presente.
Un appuntamento da segnare in calendario, l’11 giugno, al Teatro Dal Verme. Partirà il nuovo tour di Giovanni Caccamo, dal titolo: “L’alba dentro l’imbrunire”, per festeggiare i suoi 10 anni di carriera. Un concerto emozionante, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali per la rassegna Panorami Sonori, in cui l’artista racconterà l’intero progetto, interpreterà le canzoni più significative dei suoi primi quattro album e i brani scritti per Elisa, Lang Lang, Andrea Bocelli, Malika Ayane, Patty Pravo, con la partecipazione di alcuni straordinari ospiti. L’ultima parte del concerto sarà un omaggio al suo mentore Franco Battiato. (Le prevendite apriranno il 10 marzo 2026 alle ore 12:00 su ipomeriggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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