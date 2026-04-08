Un rarissimo tordo oscuro inanellato sull'isola di Ventotene | Si riproduce in Siberia in Italia è accidentale
Un esemplare di tordo oscuro è stato inanellato sull'isola di Ventotene, nel Mar Tirreno. Si tratta di un uccello molto raro in Italia, poiché la specie si riproduce in Siberia e si trova nel nostro paese solo in casi occasionali. La presenza di questo uccello sull'isola rappresenta un avvistamento eccezionale, considerando la sua distribuzione naturale e le caratteristiche di migrazione. L'esemplare è stato rinvenuto e inanellato durante un’attività di monitoraggio faunistico.
Un esemplare di tordo oscuro è stato inanellato sull'isola di Ventotene, nel Mar Tirreno. Si tratta di un uccello rarissimo per l'Italia, dato che nidifica in Siberia a circa 10.000 chilometri da noi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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