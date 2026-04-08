Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Continuano gli strascichi del lunedì di Pasquetta: le conseguenze della festa nel cortile di Palazzo Palladini non si sono ancora risolte, e in particolare si ripercuoteranno sul rapporto tra Roberto e Cristina, arrivato a un nuovo scontro. Lo vedremo nell' episodio di giovedì 9 aprile, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Nella stessa puntata, anche Nunzio e Rossella dovranno fare i conti con quanto avvenuto poche ore prima, dato che il temporale ha devastato il seminterrato in cui abitano. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 aprile: Marina non riesce a mediare tra Roberto e Cristina

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Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Nunzio e Rossella ai ferri corti!Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 6 al 10 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

A Un posto al sole la Pasquetta di Palazzo Palladini finisce nel caosSarà una Pasquetta molto movimentata quella di un Un posto al sole di stasera, alle 20.50 su Rai 3. Alla festa organizzata da Cristina Ferri si imbucano dei bulletti con gravi conseguenze. Complice in ... iodonna.it

Buongiorno a tutti. Sono al nono posto in una graduatoria per ente locale di piccole dimensioni. Era un concorso per 1 posto, quindi chiameranno il vincitore. Per vostra esperienza, ho speranze che mi chiami altro ente o l'ente stesso con scorrimento graduato - facebook.com facebook

La #Juve si mette davanti alla #Roma per il quarto posto, il #Napoli davanti al #Milan per il secondo. Con Sandro @Sabatini commentiamo questa Pasquetta calcistica appena passata x.com