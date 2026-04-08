All'ASST Rhodense è stato installato un nuovo apparecchio chiamato Fibroscan, un dispositivo avanzato per eseguire ecografie al fegato. Questa tecnologia permetterà di effettuare diagnosi più precise e rapide riguardo alle condizioni epatiche dei pazienti. La donazione di questo strumento rappresenta un passo avanti nelle attrezzature disponibili presso l'ospedale, offrendo nuove possibilità di analisi ai medici.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Un nuovo “super-ecografo” per il fegato: all’Asst Rhodense arriva il Fibroscan

Malattie del fegato, arriva ‘Fibroscan’: esame rapido e indoloreEmpoli, 21 gennaio 2026 – Un esame che dura pochi minuti, non è invasivo e può fare la differenza nella diagnosi precoce delle malattie del fegato.

Asst Rhodense, ospedali: il bilancio del Dg Bosio dopo 3 anniSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per...