Un'attrice ha annunciato di essere diventata mamma a 49 anni grazie a una fecondazione postuma, dopo la morte del marito. La notizia ha suscitato attenzione per la combinazione di eventi che coinvolgono perdita, desiderio di maternità e interventi medici. La donna ha condiviso il suo percorso, attirando l'interesse di molti per la sua vicenda personale e le implicazioni legate alla scelta di proseguire una gravidanza in circostanze così complesse.

La storia di Laura Orrico sta facendo il giro del mondo per la sua dimensione umana toccante che intreccia amore, lutto, maternità e medicina riproduttiva. Il 5 febbraio 2026, a 49 anni, l’attrice americana ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose, concepita utilizzando il seme del marito Ryan Cosgrove, morto dieci anni prima dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. L’annuncio della gravidanza era arrivato il 9 giugno 2025. Laura Orrico e Ryan Cosgrove si erano conosciuti nel 1999, quando erano poco più che ventenni. Secondo il racconto dell’attrice, fu un colpo di fulmine immediato. “ Eravamo andati al cinema in sei, ma ero così impegnata a chiacchierare con questo ragazzo simpatico e carino seduto accanto a me che non vidi nemmeno una scena del film “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un figlio dopo la morte del marito: l’attrice Laura Orrico mamma a 49 anni grazie alla fecondazione postuma

“A 49 anni sono appena diventata mamma grazie al seme di mio marito morto 11 anni fa: quando abbiamo saputo che aveva un tumore al cervello ha congelato tutto”: parla Laura OrricoIl 9 giugno del 2025, Laura Orrico ha infilato un palloncino festoso in una busta della spesa ed è guidata dritta verso il centro di riabilitazione...

Fecondazione post mortem, attrice di CSI diventa madre con il seme del marito defunto da 10 anniUna storia incredibile che sta facendo il giro del mondo quella diLaura Orrico, l’attrice americana che è diventata madre a 49 anni.

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Laura Orrico, attrice americana: a 49 anni ha dato alla luce Aviana RoseRoma La storia di Laura Orrico, attrice americana nota per ruoli in serie come Csi: Miami, sta facendo il giro del mondo. Il 5 febbraio 2026, all'età di 49 anni, Laura ha dato alla luce la sua prima ... lanuovasardegna.it

Laura Orrico, l'attrice di «Csi Miami» ha concepito la prima figlia col seme del marito morto dieci anni faIl 9 giugno dello scorso anno Laura Orrico è andata a fare visita alla madre 79enne, ricoverata in un centro di riabilitazione per sclerosi multipla e Parkinson, chiedendole di pescare dal sacchetto c ... corriere.it

Oltre il tempo e il lutto: Laura Orrico dà alla luce la figlia del marito scomparso dieci anni fa Un "miracolo" reso possibile dalla scienza e da una volontà ferrea: il liquido seminale era rimasto crioconservato per ben 19 anni in una clinica per la fertilità - facebook.com facebook

Quella di Laura Orrico, attrice americana nota per ruoli in serie come Csi: Miami, è una storia che sta facendo il giro del mondo. Il 5 febbraio 2026, all'età di 49 anni, Orrico ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose, concepita utilizzando il seme del marit x.com