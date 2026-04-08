Un 69enne imbocca per sbaglio i binari tragedia sfiorata alla stazione di Montaguto-Panni

Un uomo di 69 anni ha accidentalmente imboccato i binari presso la stazione di Montaguto-Panni, al confine tra Campania e Puglia, invece di percorrere la strada provinciale. Questo episodio ha causato timori di un possibile deragliamento dei treni in transito. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine e dai tecnici presenti sul posto. Nessun ferito è stato segnalato e la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità.

Tragedia sfiorata in Irpinia. Scongiurato deragliamento treni allo scalo di Montaguto-Panni, al confine tra Campania e Puglia dove un uomo di 69 anni per cause accidentali ha imboccato i binari della stazione anziché procedere lungo la strada provinciale facendo temere il peggio. L’anziano è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it La tragedia della stazione. Attraversa i binari in bici: 29enne travolto dal trenoe Gualfrido Galimberti Una tragedia alla stazione ferroviaria di Desio ieri alle 16, un ragazzo che scende con la sua bicicletta sulla banchina, poi... La tragedia sfiorata alla Poggi. Le opposizioni contro il sindaco"Come è possibile che di fronte alle numerose richieste sia delle famiglie e del personale scolastico nessuno degli amministratori abbia verificato e...