Umbria schianto tra quattro camion | soccorsi in azione

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro. L’incidente ha coinvolto quattro camion, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Al momento, non sono state rese note le cause dello scontro e le eventuali conseguenze per i conducenti coinvolti. La viabilità sulla strada è stata temporaneamente rallentata.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro. Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi pesanti nel punto in cui c'è lo scambio di corsia. Uno degli autisti dei tir è rimasto ferito, sul posto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Umbria, frontale tra due auto: soccorsi in azioneIncidente lungo la strada di San Rocco, a Terni, nel primo pomeriggio di sabato 7 febbraio. Schianto tra auto e camion, incidente stradale mortale in UmbriaPerugia, 31 gennaio 2026 – Incidente stradale mortale alle prime luci della mattinata di oggi sabato 31 gennaio. Si parla di: Schianto fra quattro veicoli in A1: carreggiata liberata -; Traffico caos sulla Statale, autoarticolato si ribalta. Ferito il camionista.