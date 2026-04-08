Umbria in rosa al via la campagna di screening gratuiti per la salute della donna

Dal 22 al 29 aprile, le strutture sanitarie dell’Umbria con il bollino rosa hanno organizzato una settimana di iniziative dedicate alla salute femminile, in occasione della Giornata nazionale dedicata. Durante l’Open Week, verranno offerti screening gratuiti e incontri informativi rivolti alle donne, coinvolgendo diversi ospedali della regione. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e sensibilizzare sui temi legati alla salute delle donne.

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna (H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda e rivolta a tutti gli ospedali con bollino rosa, le strutture sanitarie dell’Umbria apriranno le proprie porte dal 22 al 29 aprile per varie iniziative.Le due aziende ospedaliere di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Glaucoma, al via la campagna di prevenzione con screening gratuiti: tutte le informazioniCampagna di prevenzione e screening gratuiti organizzati dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in collaborazione con numerosi volontari... Screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto: così Castellabate celebra la Giornata Internazionale della DonnaAnche Castellabate celebra la Giornata Internazionale della Donna, con diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Temi più discussi: Campionati Italiani Juniores A2 - L'Umbria si tinge di rosa: Cherubini prima, Ciufoli terza e Bottai quinta; Debutta al Teatro Lyrick di Assisi Il ragazzo dai pantaloni rosa; Scoprendo GERMANICO in una CONFERENZA NUMISMATICA ad Amelia; 25 aprile in agriturismo: le migliori mete in Umbria. Umbria in rosa, settimana di screening gratuiti per la salute della donna. Le iniziative in occasione di (H) Open WeekIn occasione dell'11esima Giornata nazionale della salute della donna (H) Open Week, organizzata da Fondazione Onda e rivolta a ... orvietosi.it Premio Umbria in Rosa : Quattordici donne simbolo della nostra eccellenzapremio, istituito nel 2016, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea, riconoscendone il contributo allo sviluppo culturale, economico e sociale dell’Umbria. E si ... lanazione.it Anche Umbria Jazz celebra il genio di Dario Fo nel centenario della nascita, rendendo omaggio, con una doppia iniziativa, a una delle figure più originali e influenti della cultura italiana del Novecento. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento #da - facebook.com facebook A metà tra Umbria e Marche.. a metà tra una strada da moto e da bici.. a metà tra caldo e freddo.. a metà tra fatica e divertimento (La seconda foto è la versione sfuocata alla Guè Pequeno,… le uniche foto che il mio amico sa fare ) Buona Pasqua a tut x.com