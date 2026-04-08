Un designer di Cosenza ha recentemente ottenuto la laurea in Graphic Design & Art Direction presso la NABA di Roma. La sua ricerca si concentra sulla relazione tra gli ultras e l’estetica, analizzando in particolare l’uso delle curve nella cultura calcistica cittadina. La tesi svela come questi elementi visivi siano presenti e riconoscibili nel contesto locale, offrendo una nuova prospettiva sull’influenza del design nella vita quotidiana.

Francesco Fuoco, designer originario di Cosenza, ha conseguito il titolo di laurea in Graphic Design & Art Direction presso la NABA di Roma. Il suo percorso accademico si è concluso con una tesi focalizzata sulle estetiche e i linguaggi del movimento ultras della città dei Bruzi, analizzando specificamente il periodo degli anni Ottanta. L’opera non si limita a una cronaca sportiva, ma indaga il legame tra identità territoriale e comunicazione visiva. Attraverso un metodo progettuale, l’autore ha esplorato le dinamiche della curva cosentina per trasformare un fenomeno spesso liquidato superficialmente in un oggetto di studio culturale. Oltre lo stadio: l’estetica come strumento di identità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ultras e design: la tesi che svela l’estetica della curva cosentina

Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva NordIl ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano.

Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte dei gruppi ultras della Curva NordIl ragazzo che domenica a Cremona ha lanciato il petardo che ha stordito il portiere Emil Audero è stato arrestato dalla Digos di Milano.

Argomenti più discussi: Rissa tra gruppi di ultras della tribuna B e della Curva Sud, tre ultras individuati e denunciati; Ultras bloccati al casello con bastoni e mazze: 7 denunce, tifoseria sospesa per due trasferte; È anche il potere esercitato dagli ultras a impedire la rinascita del calcio italiano.

Arrestati due ultras dello Spezia dopo i tafferugli post Carrara x.com

La polizia ha eseguito l’arresto «differito», quindi a distanza di 48 ore dal fatto, di due ultras dello Spezia Calcio che, stando una prima ricostruzione, sono coinvolti nell’aggressione agli agenti della Digos accaduta nella notte tra lunedì e martedì dopo il derby - facebook.com facebook