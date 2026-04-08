Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nella giornata di oggi, sono arrivate diverse novità dal campionato di Serie A. Le società hanno comunicato aggiornamenti su infortuni, trasferimenti e programmi delle prossime partite. Inoltre, sono state ufficializzate alcune decisioni riguardanti i turni di campionato e le convocazioni delle squadre. Le informazioni più recenti riguardano anche le sanzioni disciplinari e le scadenze per i rinnovi contrattuali dei giocatori.

Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero»... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO Argomenti più discussi: Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata; Inter-Roma oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN); SERIE A ENILIVE, 31ª GIORNATA: PASQUA DI SVOLTE E CONFERME. https://tuttoasroma.it/ultime-notizie-as-roma/serie-a/inter-roma-tabellino-05042026/ - facebook.com facebook