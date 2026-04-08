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Da calcionews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio mercato estivo si sta aprendo, portando con sé numerose novità e indiscrezioni che vengono aggiornate di ora in ora dalla redazione di Calcio News24. Le trattative tra club sono in corso e si susseguono, mentre i tifosi seguono attentamente ogni movimento riguardante acquisti, cessioni e rinnovi. Le operazioni sono al centro dell’attenzione prima dell’apertura ufficiale delle finestre di mercato.

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