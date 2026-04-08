Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

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Da calcionews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi sul calcio estero coprono vari aggiornamenti provenienti da diverse competizioni internazionali. Sono stati segnalati trasferimenti di giocatori, modifiche nello staff tecnico e risultati di partite disputate nelle ultime ore. Le notizie sono aggiornate in tempo reale e riguardano club, nazionali e leghe di diversi paesi. Tra gli eventi principali ci sono anche annunci ufficiali e dichiarazioni di dirigenti e allenatori.

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