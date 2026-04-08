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Le notizie di oggi sul calcio estero coprono vari aggiornamenti provenienti da diverse competizioni internazionali. Sono stati segnalati trasferimenti di giocatori, modifiche nello staff tecnico e risultati di partite disputate nelle ultime ore. Le notizie sono aggiornate in tempo reale e riguardano club, nazionali e leghe di diversi paesi. Tra gli eventi principali ci sono anche annunci ufficiali e dichiarazioni di dirigenti e allenatori.

Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede lo sconto sull’ingaggio! Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Argomenti più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Bayern Monaco, Arsenal, calcio estero ed Europa League: le ultimissime; Ha segnato al Real Madrid al Bernabeu, ufficiale il futuro dell'ex Inter; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Bayern Monaco, Arsenal, calcio estero ed Europa League: le ultimissime x.com Bayern Monaco, Arsenal, calcio estero ed Europa League: le ultimissime - facebook.com facebook